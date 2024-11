Affaire Pierre Palmade: pour l'avocat des victimes, "Il aurait dû être jugé pour homicide involontaire"

Ce mercredi 20 novembre s'ouvre le procès de Pierre Palmade, qui sera jugé pour "blessures involontaires" à la suite de l'accident de voiture survenu en février 2023. Pour l'avocat des victimes, Maître Mourad Battikh, cette qualification est "scandaleuse". "Il aurait dû être jugé pour homicide involontaire", a-t-il déclaré ce dimanche à RTL France.

Aucune conséquence

Rappelons que trois membres d'une même famille ont été blessés dans cet accident, et une femme enceinte de 27 ans a perdu son fœtus de six mois. Selon l'expertise médicale, le bébé est décédé avant sa naissance, ce qui signifie qu'il ne peut juridiquement être reconnu comme une personne humaine. Cependant, Maître Mourad Battikh estime que cette décision est difficile à accepter pour la jeune femme. "On parle d'un fœtus qui était sur le point de naître, vivant et viable, mais qui n'a pas pu le faire à cause de l'accident. Il y a un lien direct entre la mort de cet enfant et l'accident, mais juridiquement, aucune conséquence n'en découle", a-t-il ajouté.

Pierre Palmade risque jusqu'à 14 ans de prison et une amende de 200 000 euros.