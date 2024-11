Procès des viols de Mazan: "Gisèle Pelicot a choisi de transformer cette boue en matière noble", salue son avocat

Partager:

Inviter "toute la société à prendre conscience": les avocats des parties civiles ont espéré mercredi que le procès des viols de Mazan serve d'exemple historique, "en France et au-delà", sur les questions du consentement, de la soumission chimique et plus généralement des rapports hommes-femmes.

"Comment, en France, en 2024, une femme peut encore subir ce qu'a subi Gisèle Pelicot pendant au moins 10 ans ? Comment peut-on trouver en France 50 individus, mais en réalité 70 (NDLR: plusieurs n'ont jamais été identifiés et ne seront donc jamais jugés), des hommes", pour venir agresser sexuellement ce corps, s'est interrogé Me Antoine Camus, l'un des deux avocats de Gisèle Pelicot, droguée et violée pendant une décennie par son mari et des dizaines d'hommes qu'il recrutait sur internet. Ouvrant la seconde phase de ce procès, celle des plaidoiries, Me Camus, a rappelé les vidéos des faits, minutieusement enregistrées, légendées et stockées par Dominique Pelicot, où Mme Pelicot était à ce point inerte "qu'on la croirait morte". "Par ce geste presque politique de renoncer au huis clos", le 2 septembre, à l'ouverture de ce procès hors norme devant la cour criminelle de Vaucluse, Mme Pelicot a "invité toute la société à se poser des questions, à prendre conscience, à changer les mentalités, pour un avenir qui romprait enfin avec une violence qu'on voudrait d'un autre âge", a-t-il affirmé.

"Banalité du mal" "Gisèle Pelicot aurait toutes les raisons du monde d'être aujourd'hui dans la haine, d'opposer les hommes et les femmes et de fustiger la sexualité masculine en général", a poursuivi l'avocat: mais "Gisèle Pelicot a choisi de transformer cette boue en matière noble et de dépasser la noirceur de son histoire pour y trouver un sens: elle compte sur la cour pour l'y aider". Pendant une heure, sans effet de manche, l'avocat a demandé à ce que "justice et vérité" soient rendues pour cette famille, cette femme, sa fille et ses deux fils, et ses petits-enfant, "ensevelis depuis 4 ans sous les décombres" après la "déflagration" de la révélation des faits, à l'automne 2020. Mais il ne s'est pas attardé sur Dominique Pelicot, cette "personnalité clivée", avec sa "face A" de "bon mari, grand-père, ami, voisin", et sa "face B" quand, principalement la nuit, il assommait sa femme d'anxiolytiques pour pouvoir ensuite disposer d'elle et la livrer à des inconnus.