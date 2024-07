Rachat d'Uramin par Areva: Anne Lauvergeon mise en examen pour délit d'entrave

"Cette mise en examen supplétive (...) est une nouvelle illustration des errements judiciaires dans cette affaire ancienne de 15 ans", a dénoncé auprès de l'AFP Me Fanny Colin, avocate d'Anne Lauvergeon, dénonçant les "multiples incohérences" du dossier et "une irrémédiable contradiction qui établit l'inanité de l'accusation portée".

L'ancienne patronne d'Areva Anne Lauvergeon a été mise en examen le 16 mai pour délit d'entrave dans le volet comptable du dossier judiciaire sur le rachat en 2007 de la société minière Uramin, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier et judiciaire.

Cette nouvelle mise en examen intervient après six ans de recours à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, à la suite d'une lecture divergente du dossier entre le parquet national financier (PNF) et les juges d'instruction.

Dans ce dossier dit comptable, l'ancienne présidente du directoire (2001-2010) d'Areva (devenu Orano) était déjà poursuivie pour présentation de comptes inexacts et diffusion d'informations trompeuses.

Mme Lauvergeon et d'autres anciens responsables du géant du nucléaire sont soupçonnés d'avoir présenté des comptes inexacts pour masquer l'effondrement de la valeur d'Uramin. Cette société minière canadienne détenant trois gisements d'uranium en Afrique a été rachetée 1,8 milliard d'euros par Areva en 2007.