Raphaël Glucksmann, un pro-européen devenu espoir de la social-démocratie

Homme à abattre pour une partie de la gauche et la majorité, Raphaël Glucksmann, tête de liste pour le PS et Place publique aux européennes, s'est forgé une stature de défenseur des droits de l'Homme, pro-Europe et pro-Ukraine, propulsé espoir de la social-démocratie.

En meeting dimanche près de Toulouse, l'essayiste de 44 ans est actuellement troisième dans les intentions de vote et en tête de la gauche, naviguant entre 9 et 13% selon les sondages. Loin de son résultat de 2019, où déjà tête de liste, il avait péniblement atteint 6,19%.