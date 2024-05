Rennes: reprise "mi-juin" du métro B après plusieurs mois de panne, annonce la maire

La maire de Rennes, Nathalie Appéré, a annoncé lundi la reprise "mi-juin" du trafic de métro B, tombé en panne un an et demi après sa mise en service et mis à l'arrêt depuis le 3 janvier en raison d'une pièce défectueuse.

"De manière certaine", il y aura "18 trains à la mi-juin" prêts à circuler, sur un total de 25 rames, a affirmé lors d'une conférence de presse Mme Appéré.