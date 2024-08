Rentrée: le coût de l'uniforme crée la polémique à Limoges

"Des uniformes, mais 12 degrés dans les classes en hiver… Des combinaisons de ski et des moufles sont-elles également prévues au paquetage?", a ironisé sur le même réseau social l'Insoumis François Simonet.

La municipalité de droite a précisé au quotidien régional Le Populaire du Centre, dans son édition de vendredi, que la "somme exacte dépensée est de 194.000 euros pour 200 élèves, mais aussi pour une dizaine d'enseignants", de l'école Aigueperse, située dans le quartier prioritaire du Val de l'Aurence.

"Le trousseau distribué comprend 12 pièces et ce sont des habits de très haute qualité, made in France. Nous avons beaucoup de stock. Clairement, on ne donne pas 1.000 euros d'habits à chaque élève. On est parti sur un trousseau à 500 euros, cela reste raisonnable", ajoute une porte-parole, en précisant que le budget inclut donc le stock de pièces de rechange.