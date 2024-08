Signé Giltay: le feuilleton politique continue en France, "on marche sur la tête"

En France, le feuilleton politique continue. Ce lundi, Emmanuel Macron a écarté l'hypothèse d'un gouvernement de gauche sans pour autant proposer une autre solution. Il reprendra ses consultations aujourd'hui en élargissant à des personnalités de la société civile. On a l'impression dans cet étrange pari qu'Emmanuel Macron veut être à la fois arbitre et joueur.

Le président de la République a franchi une étape en affirmant ce lundi qu'il ne nommerait pas un gouvernement issu du nouveau front populaire car il serait immédiatement censuré. Certes, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, avec un peu moins de 200 députés sur 577, la gauche n'a pas la majorité.

Mais personne ne l'a. Emmanuel Macron va donc recevoir de nouveau aujourd'hui les principaux partis, à l'exception du nouveau front populaire, du Rassemblement National et de son allié Éric Ciotti. Et il élargira ses consultations à des personnalités, je cite, "se distinguant par l'expérience du service de l'État et de la République".