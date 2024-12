Signé Giltay: le gouvernement français pourrait-il tomber dès ce mercredi?

Elle a posé un ultimatum au Premier ministre qui lui a fait deux concessions: il a supprimé l'augmentation des taxes sur l'électricité et il a accepté de baisser le niveau de l'aide médicale d'urgence dont bénéficiaient les étrangers. Mais son ministre des Finances l'a dit ce week-end, il n'ira pas plus loin. Sous-entendu, il n'est pas, contrairement à ce que tout le monde dit, l'otage de Marine Le Pen.

Et pourtant, je vais tenter une prophétie. Lundi prochain, dans une semaine, quoi qu'il arrive, le Premier ministre français s'appellera Michel Barnier. Le tout est de savoir s'il le sera de plein exercice ou simplement en affaires courantes. Alors oui, on entend ça depuis des semaines: Marine Le Pen pourrait mêler ses voix à celles de la gauche pour faire tomber le gouvernement.

C'est un caractère, Michel Barnier. Il a 50 ans de vie politique derrière lui et il ne faudrait pas résumer son parcours à l'organisation des Jeux olympiques d'Albertville et à la négociation du Brexit. C'est ce qu'on appelle un homme d'État. Et ils se font rares en France. C'est pourquoi, plutôt que de détricoter son budget, austère mais nécessaire, le Premier ministre en appelle à l'opinion publique.

À la télévision, mais aussi dans les journaux, il explique quelles seraient les conséquences du rejet de sa loi de finances. Certes, en France, il n'y a pas de risque de shutdown comme aux États-Unis. Les agents de l'État continueraient à être payés et le pays de fonctionner avec ce qu'on appelle en Belgique les douzièmes provisoires.

Un mariage impossible

En 2025, le gouvernement pourrait, mois après mois, reconduire le budget de 2024. Mais tous les projets envisagés resteraient dans les cartons. Comme par exemple les aides à la Nouvelle-Calédonie ravagée par des émeutes ou même les primes promises aux policiers et aux gendarmes après leur mobilisation pendant les Jeux olympiques. Et puis, pas de recrutement d'enseignants à la rentrée, etc.