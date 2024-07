Signé Giltay: à qui va profiter la trêve politique des Jeux Olympiques en France?

Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à la télévision pour la première fois depuis les élections législatives du 7 juillet. Il évoquera la politique, mais surtout les Jeux olympiques qui débutent déjà ce vendredi avec la grande cérémonie d'ouverture sur la Seine. Le président a d'ailleurs proposé une trêve politique pendant les Jeux. Il y a de fortes chances qu'il ne nomme pas de Premier ministre avant la fin des épreuves.

Emmanuel Macron a commencé son marathon hier par la visite du village olympique à Saint-Denis. Accompagné du ministre de l'Intérieur et du préfet de police, il s'est longuement arrêté au commissariat du village et à la base avancée de sécurité et de secours qu'il a inaugurée. "Nous sommes prêts et nous serons prêts tout au long des Jeux", a-t-il déclaré.