Solidaris estime que 300.000 personnes ont droit au statut BIM mais n'en bénéficient pas

Le mouvement Présence et Action Culturelles et Solidaris ont lancé jeudi après-midi à Namur leur campagne "BIM, vos droits à la clé", destinée à faire connaitre davantage le statut de Bénéficiaire d'Intervention Majorée, mais aussi de mettre en lumière les différentes causes du non-recours aux droits et de ses conséquences pour les citoyens et pour la société dans son ensemble.