Synagogue de La Grande-Motte: l'enquête se poursuit, la garde à vue du principal suspect prolongée

Pascal GUYOT

L'enquête sur l'attaque de la synagogue de La Grande-Motte (Hérault) se poursuivait lundi et les gardes à vue du principal suspect, qui a été entendu dans la journée, et de deux autres personnes, ont été prolongées, ont indiqué le Parquet national antiterroriste (Pnat) et une source proche du dossier.

Les trois gardes à vue ont été prolongées par le juge des libertés et de la détention lundi, a précisé le Pnat.

En revanche, l'un des suspects interpellés dans l'entourage de l'auteur a été relâché en fin de journée lundi, selon ces deux sources.