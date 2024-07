Tunisie: les plages, fleurons du tourisme, menacées par une érosion côtière accélérée

Avant le pic de la saison estivale, l'opération de rechargement en sable sur la plage du centre ville de cette localité balnéaire, à 60 km de Tunis, est menée sous la houlette de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL), un organisme public.

Des pelleteuses aplanissent des monticules de sable blanc pour restaurer une plage en voie de disparition à Hammamet, l'une des principales destinations touristiques de Tunisie, où l'érosion côtière s'accélère sous l'effet d'une urbanisation désordonnée et du changement climatique.

Les bonnes années, le tourisme représente jusqu'à 14% du PIB, fournissant des dizaines de milliers d'emplois dans un pays où le chômage dépasse les 16% et avoisine les 40% chez les jeunes. Pour 2024, les autorités visent les 10 millions de visiteurs.

Tout le mois de juin, 15.000 m3 de sable - 750 camions - provenant de carrières de la région semi-désertique de Kairouan, à plus de 100 km de là, ont été déversés sur ce site, emblématique d'un modèle touristique fondé sur les stations balnéaires en bordure de Méditerranée.

- "Pas une solution durable" -

FETHI BELAID

Mais sur la dernière décennie, à Hammamet, l'un des sites les plus touchés de Tunisie, "l'érosion côtière a contribué à la perte de 24.000 m2 de plage, avec la disparition de 3 à 8 mètres de plage par an entre 2006 et 2019", selon un rapport de la Banque mondiale en 2020.

Selon l'AERE, cet effacement "spectaculaire" du trait côtier a atteint un nouveau palier de "destruction" ces deux dernières années.

L'ensemble du littoral tunisien est menacé, avec la perte moyenne de 1,5 m de côte par an, qui a déjà englouti 90 km de plage, pendant que 190 km supplémentaires sont à risque sur les 570 km de littoral sablonneux.