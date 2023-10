Un forfait offre à Karaxha l'occasion inespérée de devenir champion d'Europe mardi à Laval

L'occasion tombe du ciel, mais Meriton Karaxha (31 ans, 30 victoires, dont 11 avant la limite, 7 défaites et 4 nuls) pourrait devenir champion d'Europe EBU des welters (entre 63,502 et 66,678 kg) mardi soir à l'Espace Mayenne de Laval. Il a en effet accepté l'invitation de dernière minute d'affronter le Français Jordy "El Gitano" Weiss, invaincu en 31 combats (30 ans, 30 victoires mais seulement 3 par k.o, et un nul).

Mais c'est d'autant moins gagné d'avance que personne n'a jamais battu le Français, et que parmi ses trente victimes figure en outre précisément... Karaxha, battu à l'unanimité des trois juges (97-93) pour le titre Intercontinental IBO, il y a tout juste un an dans la même salle. S'ajoute à cela que s'il rêve forcément de revanche, et surtout de la ceinture EBU, Karaxha a eu peu de temps de récupération après le championnat du Benelux, pendant que Weiss se préparait en Angleterre. Il ne partira pas favori, en tout cas, mais sans lui, le meeting était annulé. Et le palmarès certes bien fourni d'"El Gitano", indique quand même qu'il est tout le contraire d'un Roi du k.o.