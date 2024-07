Un homme de 58 ans dans un état "gravissime" après avoir été frappé aux Fêtes de Bayonne: "un pronostic vital très engagé"

Une victime "dans un état gravissime" et un agresseur multirécidiviste, mis en examen pour tentative d'homicide: les Fêtes de Bayonne, endeuillées en 2023 par le meurtre d'un habitant, font une nouvelle fois face à la violence.

Les versions sur l'origine de l'altercation entre les deux hommes diffèrent. La victime, un festayre âgé de 58 ans et en état d'ébriété (1,87 g d'alcool par litre de sang), aurait invectivé le mis en cause, un Français guadeloupéen de 39 ans qui évoque des propos à caractère raciste, ce que la compagne de la victime conteste, a retracé le procureur.

La pression monte malgré les tentatives d'apaisement du chauffeur et du régulateur de la société de transport. Les deux hommes se retrouvent à l'extérieur du bus et le mis en cause se précipite vers le quinquagénaire, criant "Je suis un champion de boxe", a poursuivi M. Bourrier.

Après deux "violents coups au visage", la victime chute au sol.

"En dépit de tous les efforts déployés" par les médecins, son état "demeure gravissime" à ce stade: l'homme souffre d'un "traumatisme crânien grave avec hémorragie cérébrale engageant le pronostic vital, associé à une fracture maxilo-faciale", a détaillé le procureur.