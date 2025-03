Un livre de Jul pour les enfants jugé "inadapté": la France décommande 800.000 ouvrages, l'auteur dénonce une "censure"

Partager:

Polémique en France, autour d'une édition illustrée du conte "La Belle et la Bête" destinée aux écoliers, cette version modernisée par Jul, a été jugée inadaptée pour les enfants. Le ministère de l'Education nationale a donc annulé une commande de 800.000 ouvrages qui devaient être offerts aux élèves en fin de primaire. L'auteur dénonce une censure.

En France, depuis 2018, tous les élèves qui ont terminé leur primaire et vont donc entrer en secondaire reçoivent, avant de partir en grandes vacances, un livre offert par l'État. Cette opération, baptisée "Un livre pour les vacances", a pour but, je cite, d'accompagner les enfants de 10-11 ans vers une lecture autonome. L'ouvrage est toujours un classique. Cette année, c'était donc "La Belle et la Bête". Ce n'est pas le texte qui est en cause, puisque la version écrite par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont en 1756 a été strictement respectée. Le problème, ce sont les illustrations, confiées à Jul, Julien Berjeaut, un dessinateur de Charlie, connu notamment pour ses séries "Silex and the City" ou "50 nuances de Grecs". À lire aussi Classement des pays les plus heureux du monde: découvrez où se situe la Belgique, la position de la France pourrait vous surprendre

C'est la précédente ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, qui, en 2024, lui avait commandé cette œuvre qu'il devait adapter avec son style espiègle, ironique et tendre. Il était prévu un tirage de 800.000 exemplaires, soit l'équivalent d'un très très bon prix Goncourt. Mais depuis, la ministre a changé et c'est désormais Elisabeth Borne, ex-première ministre, qui a en charge les chères têtes blondes. Et c'est là que le bât blesse. Illustrations dans mon style, version enfants La Belle de Jul n'est pas blonde. Elle a la peau mate, les cheveux frisés et des sourcils épais. Quant à la bête, elle ressemble à une créature poilue aux dents longues qui se prend en selfie. "Ce sont des illustrations dans mon style, archi-mignonne, version enfants", explique Jul. "Le ministère aimait mes illustrations et j'imagine qu'il trouvait ça très bien qu'il y ait un dessinateur de Charlie qui soit en charge cette année-là, précisément, du bouquin", continue-t-il. Mais voilà, bien que préfacé par la ministre, le livre a été retoqué au dernier moment par la numéro 2 du ministère, Caroline Pascal. Elle explique dans une lettre adressée à Jul que les illustrations de l'ouvrage abordent des thématiques qui conviendraient à des élèves plus âgés, telles que l'alcool, les réseaux sociaux ou encore des réalités sociales complexes.