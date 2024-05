VF Corporation confirme la suppression de 100 emplois à Anvers

VF Corporation est notamment propriétaire des marques Kipling, The North Face, Eastpak, Vans et Timberland. L'entreprise de vêtements a lancé un processus de consultation en mars après avoir annoncé son intention de se restructurer. Le plan social a désormais été approuvé par les syndicats. Ledit plan prévoit notamment des primes et des conseils pour les personnes licenciées.

VF Corporation emploie environ 750 collaborateurs en Belgique, partagés entre un bureau à Anvers et deux sites à Saint-Nicolas. Aucun licenciement n'est prévu à Saint-Nicolas.