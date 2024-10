Vingt-cinq nouveaux dossiers, dont deux belges, ajoutés à l'Opération Identify Me

La police belge a fourni deux dossiers parmi les 25 nouveaux dossiers de femmes non identifiées ajoutés à l'Opération Identify Me. Cette opération a été lancée en mai 2023 par les polices belge, allemande et néerlandaise, avec l'appui d'Interpol, afin d'identifier les corps de 22 femmes et jeunes femmes anonymes retrouvées sans vie.