Viol de Courbevoie: nouveau rassemblement contre l'antisémitisme à Paris

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées jeudi soir à Paris à l'appel de plusieurs associations, dont SOS Racisme et la Fondation des femmes, pour dénoncer l'antisémitisme après le viol et les violences dénoncés par une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine).

La militante a pointé une "culture du viol dans laquelle les jeunes sont plus enclins à s'inscrire" car ils sont "biberonnés à la pornographie".

Une première manifestation organisée mercredi soir à l'appel du collectif Nous Vivrons, avait réuni des centaines de personnes à Paris, dont plusieurs personnalités.

Venue "en tant que femme juive", Ner Sfez, 24 ans juge qu'il est "important d'avoir un rassemblement plus large contre le racisme et le sexisme" car ce viol est "à l'intersection entre le sexisme et l'antisémitisme".

"L’antisémitisme est partout. Le racisme est partout. le sexisme est partout", a déploré Arié Alimi, vice-président de la Ligue des droits de l'homme (LDH) et avocat connu notamment pour son combat contre les violences policières.