Viols, enlèvement, vols: 30 ans de réclusion criminelle pour Jason Fourmann

En trois jours, il avait violé une fillette et une septuagénaire, séquestré et volé: Jason Fourmann a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, mercredi, par la Cour d'assises d'Angers.

Il a ensuite enlevé et violé une fillette de 9 ans qui sortait d'une boulangerie dans une commune voisine, faits pour lesquels il a également été condamné par les jurés.

Il a également été reconnu coupable de tentative d'enlèvement sur une quadragénaire qui faisait son jogging à Saint-Martin-la-Pallu (Vienne), deux jours plus tard. Elle avait réussi à prendre la fuite.

Cet homme de 35 ans au casier judiciaire chargé, a été reconnu coupable d'avoir violé et extorqué une femme de 73 ans à son domicile de Varennes-sur-Loire, près de Saumur (Maine-et-Loire), le 18 septembre 2020.

Jason Fourmann avait été interpellé trois jours plus tard dans le Maine-et-Loire le 21 septembre, après un nouveau vol et une course-poursuite avec les forces de l'ordre.

A la sortie de l’audience, qui s'est déroulée à huis clos, Me Pascal Rouiller, avocat de la quadragénaire victime de la tentative d'enlèvement, s'est félicité auprès de l'AFP d'une "décision exemplaire", adaptée à "une dangerosité exceptionnelle".

"Pendant les trois jours d’audience, objectivement, tous les éléments sombres d’une personnalité criminelle ont été réunis", a-t-il poursuivi.

Me Nathalie Valade, conseil de la septuagénaire, a elle aussi jugé que la peine prononcée était "justifiée et appropriée eu égard au parcours de prédation de l’accusé".

Les avocats de la défense, Me Wissam Mahlaoui et Me Isabelle Oger-Ombredane, ont estimé quant à eux que la peine était "trop élevée".

Jason Fourmann, membre de la communauté des gens du voyage, a déjà été condamné à 19 reprises par la justice depuis 2008 pour divers faits de violences, vols, trafics de stupéfiants... Il a notamment été condamné à quatre ans de prison pour homicide involontaire après un accident de la route avec un motard.