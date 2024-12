"Vive Marine", "On t'a trouvé": la maison de Jean-Luc Mélenchon saccagée et taguée, une enquête ouverte

"Ceux qui ont saccagé ma maison dans le Loiret ont signé leur action sur mes murs", a-t-il ajouté mardi soir, en publiant une photo de graffitis où il est écrit "on ta trouver" (sic) et "n**** les arabe" (sic).

Une enquête a été ouverte à la suite de la "découverte d'une effraction et de dégradations au domicile secondaire" de Jean-Luc Mélenchon près de Montargis (Loiret), a-t-on appris mardi auprès du parquet.

"Une enquête a été ouverte et confiée par le parquet de Montargis à la brigade de gendarmerie de Bellegarde (Loiret), suite à la découverte d'une effraction et de dégradations (tags insultants et outrageants) au domicile secondaire de M. Mélenchon" dans un village du Loiret, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Montargis Jean-Cédric Gaux, confirmant une information d'Europe 1. "En l'état, le ou les auteurs des faits n'ont pas été interpellés", a précisé M. Gaux.