Voegtlinshoffen, Gumbrechtshoffen ou Breuschwickersheim: pour aider les gens à prononcer les noms de villes, l'Alsace sort un "annuaire audio"

L'Alsace, sa route des vins, ses cigognes, ses colombages... et ses noms imprononçables, surtout pour les non germanistes. Plus d'excuse: le site Alsahopla permet de vérifier la prononciation du nom des près de 900 communes alsaciennes, en cliquant sur un enregistrement.

Une faute courante pour les non-Alsaciens consiste à prononcer "ch" l'orthographe "sh" dans les noms en "-sheim", comme Diebolsheim (Bas-Rhin), qu'il convient d'appeler "di-bols-aïmme" et non "di-bol-chaïmme".

L'Alsace peut se flatter d'être la championne de France des noms de commune les plus longs en un seul tenant (sans compter les noms composés). Non loin de Strasbourg, Mittelschaeffolsheim et Niederschaeffolsheim (prononcer "mi-teul-chef-hols-aïmme" et "ni-deur-chef-hols-aïmme") se partagent le record national, avec 20 lettres chacune.