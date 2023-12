ZFE: les véhicules Crit'Air 4 interdits à Lyon, Grenoble et Strasbourg au 1er janvier

Les métropoles de Lyon, Grenoble et Strasbourg poursuivent la mise en place de leurs Zones à faibles émissions (ZFE) pour améliorer la qualité de l'air en excluant à partir de lundi davantage de vieux véhicules diesel.

A partir du 1er janvier seront bannis du Grand Lyon les véhicules dotés de la vignette Crit'Air 4, des diesel immatriculés "entre 2001 et 2005 pour les voitures, entre mi-2000 et 2004 pour les motocycles et les cyclomoteurs", indique la métropole écologiste sur son site internet.