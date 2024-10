35 ans après le meurtre de leurs parents, l'affaire des frères Menendez est à nouveau sous le feu des projecteurs aux USA

En 1996 aux USA, les frères Menendez avouent le meurtre de leurs parents. Aujourd'hui, ils sont au cœur d'une série documentaire qui cartonne, mais qui sème le doute, non pas sur leur culpabilité, mais sur les violences sexuelles qu'ils ont subies durant leur enfance. Aujourd'hui, leur famille demande leur libération.

Pour justifier cet acte, ils affirment avoir enduré toute leur vie des agressions physiques, émotionnelles et sexuelles de la part de leurs parents. À l'époque, le procureur soutenait qu'il n'y avait aucune preuve d'agression et déclarait que les fils voulaient s'assurer de toucher l'héritage de plusieurs millions de dollars avant d'être déshérités.

Aux États-Unis, c'est une vieille affaire qui refait parler d'elle : celle des frères Menendez. Erik et Lyle sont deux frères âgés de 18 et 21 ans. En 1989, ils tuent leurs parents dans le quartier chic de Beverly Hills. Aujourd'hui, cette affaire se trouve au cœur d'une série documentaire qui cartonne.

Ils sont condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Or, selon la famille, la société a évolué sur ce sujet. "Si le cas de Lyle et Erik était jugé aujourd'hui, avec tout ce que nous savons à propos des abus sexuels, il ne fait aucun doute dans mon esprit que leur peine aurait été très différente", a déclaré la cousine des frères devant un parterre de journalistes et de photographes.

Selon la défense, les frères auraient été condamnés pour homicide involontaire et non pour meurtre. L'affaire prend de l'ampleur depuis la diffusion ces derniers jours de la série et du documentaire.

Le procureur du comté de Los Angeles a annoncé que son bureau examinerait de nouvelles preuves et pourrait envisager un nouveau procès. La famille, quant à elle, demande leur libération.

Après 35 ans de prison, les frères Menendez seront entendus le 29 novembre prochain.