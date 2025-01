Accord de trêve à Gaza: pourquoi faut-il craindre que le cessez-le-feu ne soit pas respecté?

Israël et le Hamas seraient sur le point de conclure un accord d'une trêve dans le conflit qui les oppose depuis plus d'un an. Mais certains points posent encore problème.

"Les informations dont on dispose sont assez floues", confie Didier Leroy, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense, invité du RTL info 19h. "Il est aussi question de popote interne sur le plan politique du côté israélien. Benjamin Netanyahou continue de faire l'objet d'un chantage politique de la part de ses deux ministres les plus turbulents (qui sont d'extrême droite, ndlr) qui ne veulent pas entendre parler d'un accord."

Peu de chances de conclusion ?

"Je pense que les chances sont très maigres d'aboutir", redoute Didier Leroy. "Il faut d'abord espérer que la chose soit confirmée, ce sera sans doute le cas demain. La pression est quand même forte, car Donald Trump a tweeté que la chose était conclue."

En direct, l'expert détaille les grandes lignes du document d'accord entre les deux parties et pointe ses faiblesses : "Les titres du document actuel évoquent des procédures pour un calme durable, qui est une notion très vague, et qui pourrait mener à un cessez-le-feu plus permanent."

"Mais ça peut déraper à chaque moment", prévient-il. "Déjà, entre maintenant et l'implémentation de dimanche 12h15, il faut s'attendre à une pluie de feu sur le nord de la bande de Gaza. Après ça, on peut s'attendre à encore des frappes puisqu'au Liban, il y a aussi un cessez-le-feu entre le Hezbollah et l'armée israélienne, mais le feu ne cesse pas, car les frappes continuent dès que le Hezbollah bouge un peu. Le cessez-le-feu n'est pas respecté au Liban et c'est pour ça qu'on peut se demander dans quelle mesure il le serait dans le cas présent".

Si cet accord venait à entrer en vigueur, cette trève "n'est certainement pas la fin de la guerre, d'autant plus que la véritable guerre est celle qui oppose Israël et l'Iran.