Alexeï Navalny est toujours introuvable: son entourage offre une récompense pour toute information sur sa localisation

"Nous avons encore l'espoir que quelqu'un puisse nous fournir des informations", a expliqué Kira Yarmysh. Ses avocats ne l'ont plus vu depuis le 6 décembre et ne savent pas où il se trouve. M. Navalny est emprisonné depuis 2021. Plusieurs affaires sont en cours contre lui et, dans le cadre de celles-ci, il est régulièrement entendu par liaison vidéo lors de ses audiences, mais il a manqué celles des deux dernières semaines.

Lundi, un problème technique avait d'abord été évoqué, avant que les autorités de la prison n'expliquent qu'il n'était plus dans l'établissement pénitentiaire. Le juge a donc interrompu l'audience. "Il n'existe aucune restriction légale quant à la durée d'un transfert entre deux centres de détention", a déclaré Mme Yarmysh. "Il peut donc lui arriver n'importe quoi pendant cette période. Il est désormais complètement à la merci des personnes qui ont tenté de le tuer il y a trois ans", a-t-elle ajouté. En 2020, M. Navalny avait survécu de justesse à une attaque au poison, dont il a imputé la responsabilité aux services secrets russes.