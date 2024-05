Amnesty dénonce une "surveillance" des étudiants chinois à l'étranger et de leurs familles

Les étudiantes et étudiants chinois et hongkongais qui suivent un cursus scolaire à l'étranger vivent dans la peur de l'intimidation, du harcèlement et de la surveillance, s'inquiète lundi Amnesty International. Leurs familles restées au pays sont aussi prises pour cible, ajoute l'ONG dans son dernier rapport sur la "répression transnationale exercée par Pékin dans les universités étrangères".