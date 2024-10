Antisémitisme: un an après le 7 octobre, le gouvernement promet qu'il ne laissera "rien passer"

Après les tensions générées par cet appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Michel Barnier a assuré de nouveau que "la sécurité de l'Etat d'Israël n'est pas et ne sera jamais négociable" et que ce pays se trouvait "en situation de légitime défense".

Les familles de ces otages ont rencontré lundi le chef de l'Etat ainsi que le Premier ministre.

Emmanuel Macron leur a promis que la France "mettait tout en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu et un accord permettant la libération d’Ohad Yahalomi et d’Ofer Kalderon en priorité, et qu’elle pressait toutes les parties d’avancer en ce sens sans plus tarder".

Outre les familles des deux otages, il a rencontré celles de victimes résidant en France.

Quelque 4.000 personnes ont répondu à l'appel du Crif pour la cérémonie d'hommage. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement comme l'ancien président Nicolas Sarkozy, le président du Medef, Meyer Habib, l'écrivain Bernard-Henri Lévy, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse ou la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

"Tout le monde devrait être là. Ça a été une année difficile", a déclaré Louise, 28 ans, une parisienne, à l'AFP, précisant ne pas être juive elle-même mais être venue "par solidarité".