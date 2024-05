Appels à la grève dans l'ensemble de l'audiovisuel public les 23 et 24 mai

Après les personnels de Radio France et France Télévisions, ceux de France Médias Monde (RFI, France 24) et l'Ina (Institut national de l'audiovisuel) préparent une grève jeudi et vendredi prochains contre le projet de fusion de l'audiovisuel public en 2026.

L'ensemble du secteur sera ainsi mobilisé contre la réforme voulue par la ministre de la Culture Rachida Dati et qui doit être examinée par l'Assemblée nationale au même moment en première lecture.