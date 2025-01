Après Twitter, Elon Musk pourrait racheter TikTok, selon un très sérieux média américain

Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, avait créé la surprise en affichant sa volonté de racheter Twitter début 2022. Après des mois de rebondissements et d'attaques sur la plateforme, il avait fini par l'acquérir pour 44 milliards de dollars.

Le gouvernement chinois et ByteDance se sont toujours ouvertement opposés à une cession de la partie américaine de TikTok.

L'affaire est montée jusqu'à la Cour suprême américaine, qui a entendu les arguments des deux parties vendredi : Washington dit vouloir prévenir les risques d'espionnage et de manipulation par Pékin, tandis que le réseau social et des associations accusent la loi d'étouffer la liberté d'expression.

L'homme le plus riche du monde l'a ensuite rebaptisée X et s'en est largement servi pour soutenir Donald Trump, en plus de ses larges contributions financières au républicain.

"Selon un scénario envisagé par le gouvernement chinois, X (...) prendrait le contrôle du TikTok américain et gérerait les deux entreprises ensemble", précise Bloomberg.

L'article note cependant que les délibérations sont "préliminaires".

Donald Trump et TikTok

Donald Trump, qui sera de nouveau président des Etats-Unis dans une semaine, avait tenté d'interdire TikTok à la fin de son premier mandat, en 2020, aussi au nom de la sécurité nationale.

Il est depuis revenu sur ses positions, assurant avoir un "faible" pour l'application et son audience jeune.