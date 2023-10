Argentine: le ministre de l'Economie Massa et l'ultralibéral Milei au second tour

Sergio Massa, 51 ans, candidat du bloc gouvernemental (centre-gauche) a surmonté le handicap d'une économie en souffrance, d'une inflation record à 138%, pour arriver en tête du premier tour dimanche avec 36,6% des voix, selon l'Autorité électorale, avec plus de 97% des votes décomptés.

Un ministre de l'Economie centriste, Sergio Massa, et un ultralibéral "antisystème" qui veut "tronçonner" l'Etat, Javier Milei, s'affronteront en novembre au second tour de l'élection présidentielle en Argentine, dans un duel entre deux visions antagoniques du pays.

Ils disputeront un second tour le 19 novembre, en vue d'une investiture le 10 décembre.

Les Argentins ont voté dans un climat d'incertitude et d'inquiétude, comme rarement depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans, sur fond d'endettement chronique, d'inflation parmi les plus élevées au monde, et d'une monnaie en dépréciation constante depuis deux ans.

- Changement ou saut dans le vide -

Les mots de "ras-le-bol", "anxiété", "pas de formule magique", revenaient chez les électeurs approchés par l'AFP, traduisant un tiraillement entre réel désir de changement et peur d'un "saut dans le vide".