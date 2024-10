Arrestation d'un suspect qui prévoyait un attentat contre l'ambassade israélienne à Berlin

Le lieu de résidence du suspect à Bernau bei Berlin a été perquisitionné de même qu'une habitation à Sankt Augustin, non loin de Bonn.

Le média allemand rapporte encore que les autorités allemandes ont été mises sur la piste du suspect, après avoir reçu des informations de la part de services de renseignements étrangers.

Bild écrit encore qu'il y a des éléments qui indiquent que l'homme prévoyait de prendre la fuite vers l'étranger après une éventuelle attaque, via sa tante qui réside à Sankt Augustin. Cette dame est entendue comme témoin à l'heure actuelle et non comme conspiratrice.

Le suspect sera présenté devant un tribunal dimanche. Celui-ci devra décider s'il est placé en détention provisoire.

L'ambassadeur d'Israël à Berlin, Ron Prosor, a remercié les autorités allemandes "d'assurer la sécurité de notre ambassade", dans un message sur la plateforme X.