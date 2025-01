Attentat à la voiture-bélier à la Nouvelle-Orléans: faut-il craindre une résurgence du groupe terroriste État islamique?

"On peut pointer trois groupes d'hypothèses. La première, c'est un acte principalement isolé, ce qui n'exclut pas des complicités éventuelles, voire une allégeance. A l'opposé, on ne doit pas négliger la capacité résiduelle de la branche de l'État islamique au Khorasan de téléguider des attentats coordonnés. On voit qu'on investit notamment en ce sens avec ce qui s'est passé à Las Vegas", explique Michaël Dantinne, criminologue à l'Université de Liège.

Entre ces deux hypothèses, il en reste une troisième, celle d'une cellule autonome : "S'il y a un peu plus que des complicités logistiques, c'est aussi un risque qui est dépeint, ce sont des individus qui se regroupent à l'échelle plutôt locale pour former une cellule autonome qui s'inspire d'un mouvement comme celui de l'État islamique".

Un mouvement en perte de vitesse

Si l'État islamique fait à nouveau parler de lui, le mouvement est clairement en perte de vitesse : "Il n'a plus cette faculté d'attraction qu'il a eue par le passé, au temps de la splendeur du califat, mais à l'opposé, son idéologie, elle reste vivace, comme l'islam radical en général. Et donc, ça peut toujours attirer des individus, les fasciner, encapsuler leur rancœur, peut-être même pour un pays dont on a servi l'armée. Peut-être même à cause de cela, cela fonctionne toujours. Et en témoigne depuis la déliquescence de l'État islamique, l'ensemble des attentats que nous avons eus au nom de cette idéologie tout autour de la planète", développe Michaël Dantinne.