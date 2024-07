Au Pakistan, une sage-femme tente d'adoucir le changement climatique sur des îles délaissées

Partager:

Sur l'une des îles les plus densément peuplées du monde, au large du Pakistan, un groupe de femmes enceintes attend sous un soleil brûlant l'unique sage-femme qui vient de Karachi, la plus grande ville du pays, sur l'autre rive. Une fois par semaine, Neha Mankani, 38 ans, débarque avec son bateau ambulance sur Baba, une île de pêcheurs qui compte près de 7.000 habitants sur un cinquième de kilomètre carré.

Avant qu'elle ne lance sa clinique sur l'île en 2015, puis, l'an dernier, son service de transport maritime gratuit, les femmes enceintes et leurs enfants attendaient souvent longtemps sur la côte, à la merci des canicules de plus en plus longues et fréquentes au Pakistan et des inondations, monnaie courante durant la mousson. Aujourd'hui, c'est Zainab Bibi, 26 ans, qui vient consulter. Elle est de nouveau après une fausse couche à six mois, un jour de canicule l'été dernier sur son île à la merci de la chaleur et de la montée des eaux. "Il faisait très chaud et je me suis sentie mal, ma tension a subitement baissé", se souvient-elle.

Après avoir attendu des heures un bateau, "quand j'ai accouché à l'hôpital, ma fille était déjà morte", raconte-t-elle à l'AFP. Au Pakistan, l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, cette année, le thermomètre a déjà grimpé à 53 degrés. - Risques multipliés par la canicule - L'été, "on voit plus de bébés qui naissent prématurés ou en retard de croissance in utero et de fausses couches", rapporte Mme Mankani.