Au Soudan, la famine tue 12 enfants en bas âge par jour: pour l'UNICEF, il faut agir

La situation est critique, comme le souligne Philippe Henon, représentant de l'UNICEF : "On sait que les enfants, quand ils sont mal nourris, peuvent mourir dans quelques heures. Donc, il faut agir très vite. On distribue du lait thérapeutique et des pâtes thérapeutiques à grande échelle, et cela peut permettre de remonter le niveau de nourriture de ces enfants en quelques jours de temps".

Cette crise humanitaire s'inscrit dans un contexte plus large de conflits et de crises. Une crise plus grave encore que celle qu'a connue la région il y a 20 ans. La crise politique est aujourd'hui amplifiée par l'influence de la crise climatique, avec des répercussions sur l'agriculture et la disponibilité de nourriture.

Si aucune action n'est entreprise, l'UNICEF estime que la famine pourrait emporter 730 000 enfants cette année au Soudan.