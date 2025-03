"Aucune pause dans la pression exercée sur la Russie": Zelensky réagit à l'attaque d'un hôtel avec des humanitaires étrangers

Cette frappe de missile mercredi soir avait éventré le bâtiment et fait quatre morts et plus de 30 blessés, selon les autorités."Il ne doit y avoir aucune pause dans la pression exercée sur la Russie pour qu'elle mette fin à cette guerre", a indiqué M. Zelensky sur X.

Selon lui, des "citoyens américains et britanniques", bénévoles pour une "organisation humanitaire" étaient "enregistrés" dans l'hôtel visé. "Ils ont survécu parce qu'ils ont réussi à sortir de leurs chambres à temps", a précisé M. Zelensky.

Outre l'hôtel, 14 immeubles résidentiels, un bureau de poste et des magasins ont notamment été endommagés, ont indiqué les autorités locales. Par ailleurs, un homme est mort dans une attaque de drone sur des entrepôts dans la périphérie de Soumy (nord), a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Chaque jour, la Russie démontre qu'elle est prête à poursuivre la guerre

Ville natale du président Volodymyr Zelensky, Kryvyï Rig a été frappée à de multiples reprises par l'armée russe. Environ 600.000 personnes y habitaient avant le début de l'invasion russe en février 2022.

En janvier, quatre personnes y avaient été tuées dans un bombardement en plein jour et en décembre, une frappe y avait fait un mort et 14 blessés. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a attaqué le pays au cours de la nuit avec deux missiles et plus d'une centaine de drones, dont 68 ont été abattus. "Chaque jour, la Russie démontre qu'elle est prête à poursuivre la guerre et à terroriser les civils. C'est pourquoi l'Ukraine a besoin de solides garanties de sécurité pour assurer une paix durable et juste", a plaidé sur Telegram le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal.