Aux Etats-Unis, les allégations de fraude électorale se multiplient: voici comment les votes sont protégés

Des systèmes de vote diversifiés et sécurisés

Le fournisseur de systèmes de vote Dominion Voting Systems, très utilisé aux États-Unis, est devenu le centre de nombreuses théories conspirationnistes depuis 2020. Sean Lyngaas, spécialiste de la cybersécurité, rappelle que trois grands fournisseurs dominent le marché : Dominion, ES&S et Hart InterCivic. Pour sécuriser le processus, la majorité des votes (97 %) sont appuyés par une copie papier permettant une vérification ultérieure, essentielle pour rassurer les électeurs et garantir l’exactitude du comptage.

Des mesures de sécurité pour prévenir la fraude

Malgré des attaques médiatiques, les experts soulignent l’efficacité des mesures de sécurité comme la traçabilité des données et les audits réguliers des systèmes. Zachary Cohen, spécialiste de la sécurité nationale, précise : "Les erreurs passées, comme l’intrusion en Géorgie en 2020, sont des exceptions et non la règle." De plus, les dispositifs de protection des données incluent des tests poussés par des laboratoires nationaux pour détecter et corriger d’éventuelles failles.

Un climat de désinformation préoccupant

La propagation de théories infondées influence le débat public et peut éroder la confiance des électeurs. "La moindre faille est perçue comme une preuve de fraude, ce qui est absolument faux", souligne Sean Lyngaas. Depuis 2020, certains responsables pro-Trump utilisent cette confusion pour mettre en doute les résultats, parfois en accédant illégalement aux systèmes de vote, comme cela s'est vu en Géorgie. Ces incidents, même rares, servent de prétextes pour contester les résultats, créant un climat de méfiance envers le système électoral.