Avec la guerre en Ukraine, l'OTAN se réveille: après 75 ans, où en est vraiment l'alliance nord-atlantique ? 

L'OTAN, une alliance militaire internationale qui fête déjà ses 75 ans. Une alliance qui concerne 32 états, issus du continent européen, soutenus par les États-Unis. Créée pendant la Guerre Froide pour faire face au bloc soviétique, cette organisation s'est soudainement réveillée de sa torpeur relative lorsque la guerre en Ukraine a éclaté. De quoi remettre son existence au centre des débats, alors que le renforcement des défenses militaires est à nouveau un point crucial dans de nombreux états membres.

"Je crois en l'Amérique et en l'Europe, réunis dans l'OTAN. Parce que nous sommes plus forts et plus en sécurité ensemble", n'a de cesse de rappeler Jens Stoltenberg, le Secrétaire Général de l'Otan. Mais aujourd'hui, que vaut vraiment cette alliance ? En réalité, les enjeux en son sein sont nombreux. Le plus gros vient des États-Unis, alors que les élections pourraient à nouveau faire basculer l'approche même de l'alliance.