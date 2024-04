Avortement, GPA, LGBT... le Vatican défend la "dignité humaine"

Dénoncer l'avortement et la théorie du genre tout en défendant les droits des migrants et des personnes LGBT+: le Vatican a publié lundi un nouveau texte doctrinal consacré au respect de la "dignité humaine".

Sur la fin de vie, l'Eglise redit sa ferme opposition à l'euthanasie et au suicide assisté alors qu’un projet de loi sur la fin de vie ouvrant le droit à une "aide à mourir" doit être présenté mercredi en conseil des ministres en France, malgré les craintes de certains soignants et représentants religieux.

Fruit de cinq ans de travail, la déclaration publiée par le Dicastère pour la Doctrine de la foi, le puissant organe du Saint-Siège chargé du dogme, réaffirme la ligne traditionnelle de l'Eglise en listant une quinzaine de "violations concrètes et graves" de la dignité, notamment l'avortement et la gestation pour autrui (GPA).

On y retrouve les thèmes clés du pontificat de Jorge Bergoglio, comme la guerre, les droits des migrants, la pauvreté, l'écologie ou la justice sociale, associés entre autres aux questions bioéthiques ou liées aux violences numériques.

Pour la première fois de façon aussi spécifique, le Vatican dénonce avec force la "théorie du genre", selon laquelle l'identité sexuelle serait déterminée par l'éducation et l'environnement, et non par des différences génétiques.

"Toute intervention de changement de sexe risque, en règle générale, de menacer la dignité unique qu'une personne a reçue dès le moment de la conception", affirme le texte en insistant sur "la nécessité de respecter l'ordre naturel".

- Opération communication -