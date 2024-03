"Beaucoup de questions se posent": Poutine affirme que l'attentat à Moscou a été commis par "des islamistes radicaux"

Ce week-end, Vladimir Poutine et ses puissants services de sécurité, le FSB, n'avaient pas mentionné d'implication jihadiste, évoquant de concert une piste ukrainienne qui a été vivement démentie par Kiev et les Occidentaux.

"Et les nazis, c'est bien connu, n'ont jamais dédaigné utiliser les méthodes les plus sales et les plus inhumaines pour atteindre leurs objectifs", a-t-il déclaré.