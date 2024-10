Biden appelle Israël à ne pas frapper les sites pétroliers iraniens

Joe Biden a déconseillé vendredi à Israël de s'en prendre aux sites pétroliers iraniens et demandé au monde de se mobiliser pour éviter une guerre totale au Moyen-Orient.

"Si j'étais à leur place, j'envisagerais d'autres options que frapper des champs de pétrole" en Iran, a-t-il déclaré, comme on lui demandait d'expliciter ses commentaires de la veille sur des discussions entre Washington et Israël sur la possibilité de telles frappes.

Lors d'une intervention surprise devant la presse à la Maison-Blanche, le président américain a estimé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ferait bien de "se rappeler" de l'aide apportée à son pays par les États-Unis, allié numéro un et soutien militaire d'Israël.

Les Israéliens, a-t-il poursuivi, "n'ont pas déterminé ce qu'ils allaient faire" après le lancement massif de missiles contre Israël par l'Iran mardi.

Le président américain a répété qu'il faisait tout pour éviter une guerre totale au Moyen-Orient, où Israël mène des frappes au Liban dans l'espoir d'éradiquer le Hezbollah pro-iranien.

"La chose la plus importante que nous pouvons faire, c'est tenter de mobiliser le reste du monde et nos alliés pour qu'ils participent", et aident à apaiser les tensions, a-t-il déclaré, citant la France en exemple.