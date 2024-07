Bolivie, pays en crise en pénurie de carburant et de dollars

Une scène devenue habituelle, reflet d'une Bolivie en crise, en manque depuis un an de carburant et de devises.

L'époque du "miracle économique", avec la nationalisation de l'industrie gazière en 2006 par le gouvernement du président socialiste Evo Morales (2006-2019) générant subsides pour l’État, est terminée.

Faute d'investissement dans l'exploration, le gaz n'est plus le moteur de l'économie, et le lithium, ressource clé de la transition vers les énergies propres, dont la Bolivie possède d'énormes ressources avec l'Argentine et le Chili voisins, ne l'a pas remplacé.

En 2022, les exportations de gaz ne représentaient plus que la moitié de celles réalisées en 2013, année record.