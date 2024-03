Bond des baptêmes chez les jeunes, mais l'Eglise saura-t-elle les garder?

La célébration de Pâques marquera cette année le baptême de 7.135 adultes (en augmentation de 31%) et de 5.025 adolescents (en hausse estimée à 50%), selon une enquête de la Conférence des évêques de France (CEF) publiée mercredi.

Soif spirituelle ou besoin de fraternité, l'Eglise enregistre un bond des baptêmes chez les adultes et les jeunes, avec un défi majeur: comment accompagner ces nouveaux venus pour qu'ils ne disparaissent pas des radars après quelques années?

Les chiffres restent certes modestes, à l'image d'une Eglise qui ne baptise plus que 65.000 bébés par an (et 220.000 personnes au total en moyenne), selon des chiffres de 2022.

Mais la hausse intervient après une année 2023 déjà marquée par une progression de 28% des "catéchumènes" (postulants au baptême) adultes.

"Il ne s'agit pas d'un rattrapage" après le Covid "mais d'une tendance de fond", assure Catherine Chevalier, chargée de la catéchèse et du catéchuménat à la CEF.