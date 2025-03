Ça n'avait pourtant pas si mal commencé: voici comment tout a dérapé lors de la rencontre entre Trump et Zelensky

Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont empoignés verbalement devant les caméras du monde entier, alors que le président ukrainien rendait visite à son homologue américain.

Le vice-président JD Vance allume la mèche, Donald Trump embraie et s'emporte, Volodymyr Zelensky peine à en placer une: la visite du président ukrainien à la Maison Blanche a tourné vendredi à l'empoignade.

Il fait même une blague sur la désormais célèbre tenue aux accents militaires de son invité: "Il s'est fait très élégant", lance aux journalistes Donald Trump, qui est lui, bien sûr, en costume et cravate. Dans le Bureau ovale, devant la presse, le président ukrainien explique un peu plus tard qu'il remettra un costume de ville une fois la guerre finie, et Donald Trump lance même: "J'aime bien sa tenue".

Le président américain appelle l'Ukraine à accepter "des compromis". Volodymyr Zelensky plaide à l'inverse pour ne faire aucune concession au président russe, ce "tueur", montre des photos du conflit destinées à émouvoir son hôte. Jusque-là, une certaine tension mais sans débordement.

"Propagande"

Puis le ton monte, d'un coup. Et ce n'est pas le fait de Donald Trump mais de JD Vance, assis sur un canapé, et qui a récemment sidéré l'Europe avec un discours d'une dureté inédite à Munich (Allemagne).