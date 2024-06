Cachemire: deux rebelles présumés tués par la police indienne

"Deux terroristes ont été tués dans la confrontation" et "du matériel compromettant, des armes et des munitions ont été découverts", a indiqué la police sur les réseaux sociaux.

Le Cachemire est divisé entre l'Inde et le Pakistan depuis leur indépendance du Royaume-Uni en 1947. Les deux voisins ont fait trois guerres pour le contrôle du territoire.

Les affrontements entre les rebelles et l'armée ont considérablement baissé depuis 2019, lorsque le gouvernement de M. Modi a révoqué le statut de semi-autonomie du Cachemire indien.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, civils, soldats et rebelles.

L'Inde accuse régulièrement le Pakistan de soutenir et armer les rebelles, ce qu'Islamabad dément.

Le 9 juin, un homme armé avait ouvert le feu sur un bus transportant des pèlerins hindous qui venaient de visiter un sanctuaire.

L'attaque, menée environ une heure avant la prestation de serment pour un troisième mandat de M. Modi à New Dehli, a fait neuf morts et des dizaines de blessés. C'est l'une des attaques les plus meurtrières contre des civils depuis des années.