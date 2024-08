Canada: les employés ferroviaires sommés de reprendre le travail

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) avaient cessé leurs activités dans la nuit de mercredi à jeudi, mettant ainsi en "lock-out" près de 10.000 salariés, après l'échec de négociations sur les conditions de travail menées depuis des mois.

Le "lock-out" est la fermeture provisoire d'une entreprise décidée par l'employeur en réponse à un conflit social.

Quelques heures plus tard, le gouvernement de Justin Trudeau était intervenu pour contraindre syndicat et entreprises d'accepter un arbitrage via le CCRI.

Geoff Robins

Vendredi matin, les 6.500 employés de CN étaient retournés au travail mais le syndicat Teamsters avait déposé quelques heures plus tard un préavis de grève.

Samedi, le CCRI a ordonné qu'aucun arrêt de travail ne puisse avoir lieu pendant la procédure d'arbitrage. "Cela signifie que l'avis de grève récemment transmis (...) est maintenant invalidé", a affirmé la Compagnie des chemins de fer du Canada dans un communiqué.