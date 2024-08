Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques ce soir à Paris: que sait-on du show attendu?

Les 4.400 athlètes qui représentent 184 délégations vont défiler sur l’avenue la plus célèbre au monde : les Champs-Élysées. Ils se dirigeront 2 kilomètres plus bas, vers la place de la Concorde où quatre scènes seront installées, avec tout autour, des tribunes pour permettre à 65.000 spectateurs d’assister à ce show hors normes.

La danse aura une place importante dans cette cérémonie avec 150 danseurs, et une vingtaine d’entre eux sont porteurs d’un handicap. Côté costume : Daphné Burki, la styliste et présentatrice française sera à nouveau à la manœuvre. On promet des plumes, du doré et du bleu-blanc-rouge.

Concernant les artistes invités, il s'agira d'une surprise puisqu'aucun nom n’a filtré. On sait seulement que les DJ’s électro seront mis à l’honneur lors de la cérémonie de clôture avec notamment aux platines Jean-Michel Jarre, Cassius et à nouveau Kavinsky.

La vasque olympique sera quant à elle à nouveau illuminée à la fin de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques et elle décollera dans le ciel parisien comme c'était le cas pendant les deux semaines de JO.