"C'est là que réside le problème": les États-Unis veulent "faire plaisir à Poutine", dénonce Zelensky

Après le coup de fil la semaine dernière entre Donald Trump et Vladimir Poutine, hauts responsables russes et américains doivent se retrouver mardi en Arabie saoudite pour des pourparlers destinés, selon Moscou, à rétablir des relations bilatérales et poser les prémices de négociations sur l'Ukraine. Des responsables américains ont jugé ces derniers jours inévitables les concessions territoriales à la Russie et irréaliste une entrée de l'Ukraine dans l'Alliance atlantique.

Il n'y aura certainement pas de victoire ukrainienne sans le soutien des États-Unis, affirme Zelensky

"Nous ne signerons pas n'importe quoi pour être applaudis", a prévenu M. Zelensky dans cet entretien où il ajoute à propos des territoires occupés par la Russie : "Nous allons tout récupérer". Le président ukrainien estime aussi que l'Europe est en position de faiblesse si elle ne peut plus compter sur le parapluie de sécurité américain. "L'Europe est faible aujourd'hui", en terme de "nombre de troupes de combat, de flotte, d'armée de l'air, de drones" même si ses capacités se sont renforcées ces dernières années, dit-il.

Si l'Ukraine a aussi augmenté ses capacités de défense depuis le début de l'invasion russe, il y a trois ans, "il n'y aura certainement pas de victoire ukrainienne sans le soutien des États-Unis", selon M. Zelensky. Il ajoute avoir évoqué avec Donald Trump le possible déploiement de troupes étrangères pour contrôler un éventuel cessez-le-feu en Ukraine : "je lui ai dit que les Américains devraient être de la partie, sinon nous risquons de perdre notre unité". Interrogé pour savoir s'il renoncerait à la présidence de l'Ukraine si cela était nécessaire pour parvenir à un accord, Zelensky a déclaré être "prêt à tout" pour "une paix durable et forte".