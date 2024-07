"C'est tout simplement fou": vives réactions aux États-Unis après la tentative d'assassinat contre Donald Trump

Ce sont des images qui tournent en boucle depuis hier : la tentative d'assassinat sur Donald Trump lors d'un meeting. Il était un peu plus de 18 heures lorsque les faits se sont produits. Que ce soit de Los Angeles à La Nouvelle-Orléans, en passant par le Wisconsin, beaucoup d'Américains sont choqués et conscients, plus que jamais, de la violence de cette campagne présidentielle et de ses funestes conséquences.