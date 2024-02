Chez les partisans de Trump, le malaise Ukraine

Le plus important pour les électeurs de Trump? "On doit économiser plus d’argent pour protéger nos frontières", assure Mary Phelps, 69 ans, vêtue d'un tee-shirt barré par le slogan "Make America Great Again" de l’ancien président.

La partisane de Donald Trump "depuis et pour toujours" reprend un des thèmes lancinants de la campagne du tribun républicain.

Dans un discours d’une heure et demie samedi, il a tenu des propos incendiaires sur les migrants qui "tuent nos citoyens, tuent notre pays".

"Aucun pays ne pourrait supporter ce qui se passe" a-t-il tonné, flagellant la politique migratoire de Joe Biden.

L'ancien magnat de 77 ans a promis qu'il réglerait le problème dès son retour à la Maison Blanche, en prenant des mesures "aussi drastiques qu'il le faut", alors qu'un nombre record de migrants a traversé la frontière entre les États-Unis et le Mexique en 2023.

- Malaise apparent -

"On ne serait pas dans cette situation-là si Trump était président", estime Jean (qui n’a pas souhaité donner son nom de famille), faisant référence à l’afflux migratoire et à la guerre en Ukraine.

A la question, "faut-il toujours aider l’Ukraine?", ses joues se crispent d'un malaise apparent. "En ce moment, la situation est catastrophique et c’est une question à laquelle il est très difficile de répondre."

Erik Svane, un Américain qui vit à Paris venu spécialement depuis la capitale pour voir Donald Trump, tranche : "Il faut continuer à aider l’Ukraine mais le problème c’est que Joe Biden et les démocrates n’expliquent jamais rien. Ils disent simplement +il faut envoyer de l’argent+. Alors que si on explique pourquoi, ce serait plus simple."

Sur son épaule trône son chat, baptisé "Jixie Juny", qui fait l’attraction dans les couloirs de la convention. "Un vrai trumpiste", rigole le Parisien d’adoption. "Mais lui, il n’aura pas le droit de voter" le 5 novembre pour élire le prochain président.