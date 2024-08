A Chicago, des manifestants propalestiniens forcent une barrière de police

Une centaine de personnes ont quitté la foule principale, composée de milliers de manifestants contre le soutien américain à Israël, et s'en sont pris à une barrière de police qui entoure le United Center, enceinte sportive où se tient la grand-messe démocrate.

Des policiers, coiffés de casques bleus et munis de matraques, ont empêché ces manifestants d'aller plus loin et l'un d'entre eux, vêtu de noir, a été interpellé, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

"Le périmètre intérieur n'a jamais été inquiété", a écrit la police, qui a ensuite évacué les manifestants restants du parc situé près de l'enceinte où se déroule la convention. Certains d'entre eux chantaient "Palestine libre".

Les organisateurs de la manifestation, la première d'une série prévue pour les quatre jours de la convention, ont assuré dans un communiqué que 20.000 personnes étaient présentes "pour dire aux dirigeants génocidaires du Parti démocrate qu'elles soutiennent la Palestine et appellent à l'arrêt de toute aide américaine à Israël".